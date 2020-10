Covid-19 : Trump et sa Femme testés positifs !

Donald Trump et sa femme Melania ont annoncé jeudi soir qu’ils ont été testés positifs au coronavirus. Un peu plus tôt, le président américain avait annoncé se placer en « quarantaine » dans l’attente de ses résultats Covid-19.

Selon son agenda officiel, le locataire de la Maison-Blanche doit quitter Washington vendredi en milieu d’après-midi pour participer dans la soirée à un meeting de campagne en Floride. « Ce soir, (la première dame) et moi avons été testés positifs au COVID-19. Nous allons entamer notre quarantaine et notre processus de guérison immédiatement. Nous allons nous en sortir ENSEMBLE! », a tweeté le locataire de la Maison Blanche ce vendredi.