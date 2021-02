Coronavirus : elles se déguisent en grands-mères pour se faire vacciner

Aux Etats-Unis, un pompier avait volé des doses de vaccin anti-covid pour sa grand-mère et s’était fait virer. Après lui, c’est désormais le tour ce jeudi de deux femmes qui se sont fait passer pour des ‘’grands-mères’’ toujours aux USA en Floride afin de recevoir le vaccin anti-covid. Puisque pour l’heure, le vaccin est réservé dans cet Etat américain aux travailleurs de la santé et aux personnes âgées de plus de 65 ans, les deux femmes dans la tranche de 30 et 40 ans sont parvenues à contourner les dispositifs de contrôle grâce à leur déguisement, mais ce ne serait pas pour longtemps.

Elles étaient déjà parvenues à recevoir la première dose de vaccin anti covid, sans se faire repérer. D’après ABC News, elles avaient porté des bonnets, des gants et des lunettes afin d’avoir l’air plus âgées. C’est lors de la deuxième inoculation maintenant qu’elles ont été rattrapées. Les deux femmes ont pu être repérées grâce à leurs permis de conduire qui ont révélé leurs vrais âges.

Relâchées par la police

Présentées au bureau du shérif du comté d’Orange, elles ont été relâchées toutefois, avec des avertissements pour intrusion. Beaucoup de personnes continuent de s’interroger sur comment elles ont réussi à franchir toutes les barrières lors de la prise de la première dose.