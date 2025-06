Crise dans les médias…la presse en péril sous le nouveau régime

Depuis l’arrivée au pouvoir du parti Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), en mars 2024, le paysage médiatique sénégalais est plongé dans une crise profonde et multiforme. La fermeture provisoire du CORED (Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les Médias), annoncée le 25 juin 2025, symbolise la gravité de la situation. Le secteur fait face à des menaces financières, institutionnelles et politiques qui fragilisent dangereusement la liberté de la presse au Sénégal.

Selon le communiqué publié par le CORED, l’institution, pourtant pilier de l’autorégulation médiatique, n’a pas perçu les fonds prévus par le Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) depuis 2024. Résultat : quatorze mois d’arriérés de salaires, des locaux fermés, et un personnel à bout de souffle. L’arrêt des activités de cette structure indépendante constitue un signal d’alarme sur le désengagement de l’État vis-à-vis des engagements légaux envers la presse.

Mais cette crise financière n’est que la partie visible de l’iceberg. À cela s’ajoute une série de mesures perçues comme hostiles à la liberté de l’information : suspensions de subventions publicitaires à certains médias, convocations répétées de journalistes et chroniqueurs, des redressements fiscaux. En effet, plusieurs organes de presse font face à des contrôles fiscaux jugés arbitraires, dans un contexte où les entreprises médiatiques peinent déjà à survivre.

Cette « affaire des impôts », comme elle est désormais appelée dans les coulisses du secteur, concerne une série de redressements infligés à des groupes de presses. Certains y voient une manœuvre politique déguisée en procédure administrative, destinée à réduire au silence les voix discordantes. Pour les patrons de presse concernés, il ne s’agit pas d’un traitement équitable, mais bien d’un harcèlement ciblé, à peine voilé. Beaucoup d’acteurs du secteur se sentent étouffés.

Dans ce climat, le rôle du ministre de la Communication, Alioune Sall, est scruté avec attention. S’il affirme vouloir moraliser le secteur, sa politique est perçue par beaucoup comme une tentative de centralisation autoritaire. L’absence de dialogue avec les associations de journalistes et les syndicats de la profession renforce le sentiment d’exclusion et de méfiance. Plusieurs professionnels s’inquiètent d’un retour insidieux à une forme de censure indirecte.

Les aînés de la presse, réunis autour de tribunes et de forums, ont tiré la sonnette d’alarme. Ils appellent à une réforme sérieuse, participative et durable du financement et de la régulation du secteur. La disparition progressive des institutions de veille comme le CORED risque d’entraîner une perte de repères éthiques dans un paysage médiatique de plus en plus dominé par les réseaux sociaux et l’immédiateté.

Face aux difficultés croissantes, de nombreux citoyens se tournent vers les médias alternatifs, où l’information brute circule sans filtre ni vérification. C’est-à-dire vers les réseaux sociaux et des agences de communication qui viennent de naître. Cette tendance met en péril la qualité du débat public, tout en ouvrant la porte à la manipulation et aux fake news. Sans une presse professionnelle et indépendante, la démocratie sénégalaise perd un de ses principaux remparts.

Il est donc urgent pour les autorités de rectifier le tir. Le redressement fiscal des médias, la paralysie du CORED, le blocage du FADP, les menaces politiques et les coupes budgétaires doivent cesser. À défaut, c’est tout un pilier de la démocratie sénégalaise qui risque de s’effondrer. La presse n’est pas l’ennemie du pouvoir : elle en est le contrepoids légitime et nécessaire. Cette presse a beaucoup participé à l’avènement du régime Pastef.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn