Crise des bourses : Talla Sylla appelle à la fin des privilèges parlementaires et à la création d’un Fonds national d’urgence

Face à la crise étudiante marquée par des mois d’arriérés de bourses, l’heure n’est plus aux demi-mesures. L’ancien maire de Thiès et figure du combat citoyen, Talla Sylla, appelle à une réforme radicale de l’affectation des ressources publiques. Selon lui, l’État doit opérer un choix clair : réduire les privilèges politiques pour investir massivement dans l’enseignement supérieur.

Au cœur de sa proposition, Talla Sylla prône la gratuité du mandat parlementaire, une rupture totale avec les usages actuels qu’il estime en décalage avec les priorités nationales. Le mandat de député doit redevenir un service à la Nation, un engagement citoyen, et non un emploi rémunéré. Dans ce modèle, les parlementaires ne percevraient plus de salaire fixe et bénéficieraient uniquement d’indemnités de session plafonnées, couvrant leurs frais de déplacement, de logement et de subsistance durant leurs périodes effectives de travail à l’Assemblée. Les avantages annexes, tels que les véhicules de fonction et les frais de représentation, seraient supprimés.

Cette réforme s’accompagnerait d’une réduction drastique du train de vie de l’État, que Talla Sylla considère comme indispensable face à la détresse de milliers d’étudiants. Il appelle à des coupes immédiates dans les budgets de fonctionnement d’agences, directions et structures publiques jugées non essentielles, ainsi que dans les dépenses de prestige, les missions internationales non prioritaires et la flotte automobile administrative. Pour lui, ces économies ne sont pas une option, mais un devoir de sobriété budgétaire.

Les ressources ainsi libérées seraient intégralement réaffectées au financement de l’enseignement supérieur à travers la création d’un Fonds national d’urgence et de sécurité pour la bourse. Ce fonds aurait pour mission d’assurer le paiement immédiat et sans arriéré des bourses dans toutes les universités publiques, de sécuriser le financement anticipé des allocations étudiantes et d’améliorer les infrastructures universitaires, notamment les cités, amphithéâtres et laboratoires.

Talla Sylla déplore un déséquilibre budgétaire qu’il estime injustifiable : tant que les privilèges des représentants pèseront plus lourd que la survie de l’élite en formation, le pacte social restera rompu. Il oppose deux visions du projet national : le financement de privilèges profitant à une minorité de représentants, contre l’investissement dans l’avenir incarné par la jeunesse universitaire, véritable moteur de la souveraineté nationale. Pour lui, le Sénégal doit cesser de financer son passé pour investir dans son avenir.