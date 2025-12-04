Escroquerie : Zakiyoulahi Sow condamné face à Abdoulaye Sylla

Le tribunal correctionnel de Dakar a rendu son verdict dans l’affaire d’escroquerie opposant le directeur général d’ECOTRA SA, Abdoulaye Sylla, au banquier d’affaires Zakiyoulahi Sow.

Dans son délibéré rapporté par Seneweb, le juge a d’abord rejeté l’exception de prescription soulevée par la défense, la jugeant mal fondée. Sur le fond, le prévenu Zakiyoulahi Sow a été déclaré coupable du délit d’escroquerie.

Il a été condamné à un an de prison avec sursis. Le tribunal a également prononcé l’obligation de rembourser les 5 milliards de FCFA, en plus de 1 milliard de FCFA à titre de dommages et intérêts au profit d’Abdoulaye Sylla.