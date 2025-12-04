Manifs dans les universités : Gueum Sa Bopp dénonce « l’abandon » des étudiants

Le mouvement Gueum Sa Bopp « les Jambaars », dirigé par Bougane Guèye, a publié ce mercredi 3 décembre 2025 un communiqué dans lequel il exprime sa solidarité avec les étudiants sénégalais, dénonçant ce qu’il considère comme un abandon de la jeunesse par le régime en place. Selon le mouvement, les étudiants seraient livrés à eux-mêmes tandis que les autorités protègent leurs privilèges, au prix de « gaz lacrymogènes, de matraques et d’humiliations » infligés aux jeunes.

Gueum Sa Bopp estime que la crise universitaire actuelle illustre l’impuissance d’un gouvernement « absent » et d’un Premier ministre qui « théorise au lieu d’agir ». Pour le parti de Bougane Guèye, alors que le système universitaire s’effondre, les avantages des dirigeants, eux, restent intacts.

e mouvement fustige un contraste qu’il juge intolérable, affirmant que dans un pays où les primes, salaires et privilèges des autorités sont payés sans retard et où l’on se déplace en jets privés, les étudiants ne devraient pas être contraints de manifester pour percevoir une simple bourse. Il parle même de trahison, estimant que « les politiciens s’enrichissent tandis que les étudiants luttent pour exister ».

Le mouvement insiste également sur l’importance du respect des franchises universitaires, qu’il considère comme un droit fondamental acquis après de longues années de lutte. Toute atteinte à ces franchises serait, selon lui, une manière de « piétiner la dignité des étudiants du Sénégal ».

Face à cette situation, Gueum Sa Bopp propose cinq mesures urgentes : d’abord, le paiement automatique et intégral des bourses pour mettre fin aux retards qui plongent les étudiants dans la précarité ; ensuite, la création d’une Banque Nationale de l’Enseignement alimentée par les revenus du pétrole afin d’assurer un financement durable du secteur éducatif ; en troisième lieu, la mise en place de centres incubateurs pour offrir aux étudiants des opportunités de revenus temporaires et favoriser leur autonomie économique ; en quatrième position, le respect strict des franchises universitaires pour préserver l’intégrité des espaces académiques ; enfin, l’affectation des fonds politiques aux urgences du système éducatif.

Le mouvement conclut en réaffirmant son engagement envers la jeunesse, la justice et la dignité, déclarant que si le gouvernement choisit de protéger ses privilèges, lui continuera de protéger l’avenir du Sénégal.