Une femme empoisonne ses deux enfants…elle est condamnée à 30 ans de prison

Maylis Daubon, 53 ans, a été condamnée ce mercredi à 30 ans de prison, dont 20 ans de sûreté, pour avoir empoisonné ses deux filles.

Enéa, 18 ans, avait été retrouvée sans vie dans sa chambre en 2019. Les examens avaient révélé qu’elle avait ingéré entre 50 à 75 cachets de Propranolol.

Sa maman a affirmé que sa fille avait mis fin à ses jours.

Sauf que les analyses des cheveux de son autre fille Luan, 16 ans, révéleront la présence de Zopiclone et de Propranolol.

L’accusée avait empoisonné ses 2 filles pour se venger de son ex-mari Yannick Reverdy qui avait divorcé en 2009.

Source : F D