Trois garçons retrouvés morts dans une voiture immergée dans une piscine

Le drame s’est produit dans la nuit de mardi à mercredi du côté d’Alès, dans le Gard.

Vers 2 heures du matin, une voiture avec trois jeunes garçons à bord a raté son virage et percuté le muret d’un pavillon.

Le véhicule a fini sa course dans la piscine de la propriété, sur le toit, les quatre roues en l’air.

Les pompiers, dépêchés sur les lieux pour repêcher la voiture, ont découvert les trois corps sans vie dans l’habitacle.

Il s’agit de deux mineurs de 14 et 15 ans ainsi d’un majeur de 19 ans. Ce dernier était connu des services de police pour trafic de stupéfiants.

Plusieurs bouteilles de protoxyde d’azote ont été retrouvées dans le véhicule.

Source : F D