Crise des bourses… Diomaye «bouc-émissaire» de Pastef

La crise des bourses étudiantes s’intensifie au Sénégal, transformant les campus universitaires en foyers de tension et mettant à rude épreuve le nouveau gouvernement. Depuis plusieurs semaines, des milliers d’étudiants, initialement de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), réclament avec véhémence le versement de leurs arriérés de bourses, dont certains remonteraient jusqu’à treize mois. Le mouvement, né d’une impatience légitime face à des retards persistants, a dégénéré ce lundi 1er décembre, marqué par des heurts violents, des cours suspendus, et des blessés.

Le bras de fer, initialement circonscrit à l’UCAD depuis le 17 novembre, a vu les étudiants ériger des barricades, brûler des pneus et se heurter aux forces de l’ordre, qui ont fait usage de gaz lacrymogènes. Des représentants d’organisations étudiantes ont fait état d’une dizaine de blessés parmi les manifestants. La Police a été autorisée à entrer dans le campus. Face à l’échec des négociations, où la proposition gouvernementale d’étaler le paiement a été jugée insuffisante, le mouvement s’est étendu, notamment à l’Université de Fatick, avec la promesse d’une grève illimitée. Les étudiants exigent un paiement immédiat de la totalité des sommes dues.

Du côté des autorités, le directeur des bourses, Jean Amédé Diatta, a tempéré l’idée d’un simple « retard », évoquant plutôt une question budgétaire complexe. Il a également soulevé le point que certaines demandes proviennent d’étudiants en attente de place en master pour l’année 2024/2025, bien qu’ils soient assurés d’obtenir rétroactivement 24 mois de bourse, comme tous les étudiants de master. Néanmoins, cette explication technique peine à calmer la colère d’une jeunesse qui voit ses conditions de vie et d’étude directement affectées.

Au-delà de l’enjeu social, la crise révèle des tensions internes au sein de la coalition au pouvoir, menée par le parti PASTEF. Sur les réseaux sociaux, la contestation étudiante a pris une tournure éminemment politique, ciblant directement le Président Bassirou Diomaye Faye. De nombreux Patriotes exigent publiquement et avec insistance que le chef de l’État règle personnellement et rapidement cette affaire.

Paradoxalement, cette pression marque un tournant dans la communication politique du régime. Depuis l’investiture, le Premier ministre Ousmane Sonko, fondateur et figure charismatique de PASTEF, a été systématiquement mis au-devant de la scène, éclipsant parfois la figure institutionnelle du Président Diomaye Faye. Ce positionnement a créé une dynamique où M. Sonko est perçu comme le véritable détenteur du pouvoir exécutif et le porte-parole principal du projet politique.

C’est dans ce contexte que la crise des bourses se mue en une véritable crise de leadership pour M. Faye, le rendant le bouc émissaire désigné pour cet échec de gestion. Selon les observateurs de la scène politique, une divergence de perception entre la base militante du PASTEF et le Président serait en jeu. Les ultras sur les réseaux sociaux attribuent désormais la responsabilité de cette crise exclusivement à Diomaye, l’isolant dans la gestion de ce dossier sensible.

Pourtant, la voix la plus à même d’apaiser la situation semble être celle du Premier ministre. De nombreux grévistes ont explicitement réclamé l’intervention d’Ousmane Sonko, reconnaissant que son ascendant sur la jeunesse et son statut au sein de PASTEF lui confèrent une crédibilité et une portée que l’administration actuelle ne semble pas avoir. Si M. Sonko parlait aux étudiants, il est probable qu’ils l’écouteraient.

L’absence d’une intervention ferme du Premier ministre dans un dossier où son influence est demandée par les manifestants eux-mêmes interroge. Les éléments les plus radicaux du mouvement Patriote semblent vouloir jeter le Président Diomaye en pâture dans cette affaire. Cette crise des bourses, initialement administrative et sociale, se révèle ainsi être un premier test majeur de la cohésion et de la répartition des responsabilités au sommet de l’État, exposant une faille potentielle entre la figure symbolique et la figure opérationnelle du pouvoir.

Le dénouement de cette crise est donc attendu avec impatience. La solution ne sera pas seulement financière, elle sera également politique, et dépendra de la capacité du tandem exécutif à parler d’une seule voix pour rétablir le calme et, surtout, pour honorer les engagements envers la jeunesse universitaire sénégalaise.

La rédaction de Xibaaru