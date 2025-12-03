Ousmane Sonko annonce une profonde réforme de l’administration

Le Premier ministre Ousmane Sonko a dévoilé, ce mercredi en Conseil des ministres, les grandes lignes d’une vaste restructuration des départements ministériels. Cette réforme, présentée comme une rupture nette avec la « bureaucratie », vise à bâtir une administration « moderne et performante », en phase avec les ambitions du Sénégal pour 2050.

S’appuyant sur les constats dressés depuis sa déclaration de politique générale, le chef du gouvernement a pointé plusieurs dysfonctionnements majeurs entravant l’efficacité de l’État. Le communiqué du Conseil des ministres fait état d’« instabilité institutionnelle, redondance des structures, inflation d’organismes, chevauchements de missions, conflits de compétences, multiplication des centres de décision », auxquels s’ajoutent « un manque de consistance de certaines fonctions essentielles et une forte disparité dans l’architecture des ministères ».

Pour corriger ces failles, Ousmane Sonko a chargé le ministre, secrétaire général du gouvernement, de piloter l’élaboration de nouveaux décrets d’organisation pour chacun des ministères. Ce travail devra être mené en étroite collaboration avec le Secrétariat général de la Présidence, les départements ministériels, le Bureau organisation et méthodes ainsi que le Contrôle financier.

Le Premier ministre a également demandé qu’un nouveau schéma d’organisation de l’administration territoriale lui soit soumis avant la fin février 2026. Cette réflexion, confiée au Secrétariat général du gouvernement, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur et celui des Collectivités territoriales, devra s’aligner sur la Charte nationale de la déconcentration.

Le communiqué souligne enfin que, par cette réforme structurelle, Ousmane Sonko entend adapter l’appareil administratif aux exigences de l’Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », tout en renforçant la cohérence, l’efficacité et la lisibilité de l’action publique.