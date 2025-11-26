Crise en Guinée Bissau : Dr. Mohamed Diallo reprend sa plume

Des militaires annoncent suspendre le processus électoral et prendre le contrôle total de la Guinée Bissau.

L’Afrique est en train de reculer. Ce n’est pas qu’elle est immobile, elle revient véritablement en arrière. C’est de la faute des guerres qui soustraient des ressources aux pays les plus fragiles.

Un coup d’Etat survient lorsque :

– La population est mécontente ;

– La gouvernance est défaillante ;

– L’armée voit une opportunité et le contexte international le permet.

C’est toujours le symptôme d’un système qui ne fonctionne plus, aucune solution durable.

Une prise de pouvoir qui intervient à la veille des résultats des élections présidentielles et législatives organisées ce Dimanche 23 Novembre 2025.

Osons le dire, la démocratie recule en Afrique.

Avec toute ma gratitude et ma reconnaissance.

Dr. Mohamed Diallo

Spécialisé en Communication de Crise