Crise scolaire : Irresponsabilité collective !

CRISE SCOLAIRE : IRRESPONSABILITE COLLECTIVE …par Alassane Kitane

Un pays qui traite avec autant de dédain ses enseignants, n’a aucune chance de sortir de l’état de délabrement économique, mental et politique dans lequel il se trouve. Comment concevoir le développement d’une nation sans un pari total sur l’éducation de ses enfants ? Les hommes politiques, les associations consuméristes, les parents d’élèves, les media, le gouvernement : tout le monde est coupable ! Nous avons l’école que nous méritons.

Le traitement que nous réservons aux enseignants est l’image du peu de générosité dont nous faisons preuve envers les générations futures. La vérité historique est que nous sommes une société d’hédonistes : chacun cherche des raccourcis pour se tirer d’affaire. Toutes ces institutions créées pour caser une clientèle politique sans que les populations n’en soient choquées nous coûtent cher. La presse s’empresse de condamner les enseignants alors qu’elle devrait poser le problème en termes de justice sociale et de pari sur l’avenir.

Comment un journaliste sérieux peut-il arguer que les enseignants ne sont pas mal payés parce qu’ils font de la vacation ? Qu’il y ait quelque 1% des enseignants qui font de la vacation n’a aucun impact sur le niveau de rémunération des enseignants. Qu’il y ait quelques 0.5% d’enseignants qui perçoivent jusqu’à 20.000 fr l’heure dans des cours d’encadrement est-il représentatif des revenus des 97000 enseignants ? Qu’un enseignant aille cultiver son jardin ou faire de la vacation dans le privé peut-il être un argument contre la légitimité de la revendication de l’équité salariale ?

La presse est suffisamment outillée pour communiquer sur le désordre qu’il y a dans le système de rémunération. Les hommes politiques sénégalais sont aussi coupables : dans l’opposition ils dénoncent cette injustice, une fois aux commandes, ils trainent les pieds. Quelle race de populistes ! Macky Sall a utilisé la misère des enseignants pour se faire élire : il a surfé sur le désordre reproché à Wade pour s’attirer la sympathie des enseignants. Une fois au pouvoir il a accentué cette iniquité salariale en inventant des primes qui n’existent nulle part au monde. Personne n’en parle !

On entend des parents d’élèves et des associations consuméristes arguer que les enseignants ne sont pas aussi pauvres qu’ils le prétendent, car ils font de la vacation (xar-matt) et qu’il faut que le gouvernement, une fois les doléances des syndicats satisfaites, doit interdire cette forme de vacation. Quel pauvre argument ! Il faut éviter de prendre l’effet pour la cause si on veut solutionner un problème. On oublie que c’est précisément l’État qui encourage cette vacation en accordant l’autorisation à des écoles privées qui n’en remplissent pas les conditions. L’Etat n’a pas les moyens de recruter suffisamment d’enseignants ni de construire assez de salles de classes. Il se laisse suppléer de façon quasi informelle par une kyrielle d’écoles privées qui, non plus, ne recrutent que peu de permanents. Finalement, tout le monde y trouve son compte, y compris ces parents d’élèves et journalistes qui reprochent aux enseignants de travailler dans le privé.

Il faut prendre au sérieux cette crise au lieu de remettre à plus tard la solution non négociable : l’équité salariale. L’Etat prétend qu’il ne peut pas revenir sur des acquis en baissant les salaires ailleurs, mais rien ne l’empêche d’aligner les enseignants sur les autres corps. S’il y a un problème de budget l’Etat sait où il faut agir pour rendre possible cet alignement. Revoir le système d’imposition en accordant des privilèges fiscaux aux soldats du savoir n’est pas une entorse à l’administration fiscale, car chaque année, des sangsues perçoivent une amnistie fiscale ! La volonté politique manque à ce gouvernement prompt à accorder des indemnités ailleurs mais demeure réfractaire à toute idée d’alignement. Tenir un autre discours à la population, c’est lui mentir. S’il faut soumettre la question du système de rémunération à un référendum, pour remettre tout à plat, l’ultime l’Etat doit le faire, mais des solutions sont techniquement possibles.

