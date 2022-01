Cristiano Ronaldo a peur de perdre ses millions

Cristiano Ronaldo le répète, ce sera la Ligue des champions ou rien avec Manchester United. Financièrement, il pourrait perdre très gros.

Si la raison première de la rage de Cristiano Ronaldo face au manque de performance sportive de Manchester United est évidemment sportive et liée à sa mentalité de compétiteur, elle n’est peut-être pas la seule explication de l’agacement de plus en plus visible du Portugais. En décidant de retrouver les Red Devils après douze ans de séparation, CR7 a signé une clause dommageable pour ses finances personnelles en cas de non-qualification pour la Ligue des champions.

Cette fameuse clause mentionnée et expliquée par The Athletic, indique que si United loupe la marche qualificative pour la prochaine édition de la compétition européenne, Cristiano Ronaldo verrait son salaire très lourdement amputé. Il passerait ainsi de 460 000 euros à 365 000 euros hebdomadaires. Soit une perte globale annuelle de 5,5 millions d’euros, ce qui constituerait un double échec pour le quintuple Ballon d’Or.

Un agacement visible

Pour l’heure, la situation reste tendue pour lui et pour Manchester United. Les signes d’agacement sont de plus en plus nombreux, comme lors de sa sortie à la 71e minute de jeu mercredi lors du succès des siens à Brentford (1-3). Septièmes de Premier League, à deux points de la dernière place qualificative pour la LdC, les Red Devils ont…Lire la suite ici