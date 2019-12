Cristiano Ronaldo affiche sa richesse en portant des bijoux d’une valeur inestimable

Cristiano Ronaldo est un sportif légendaire, qui excelle dans le football. On le sait, c’est un métier où l’on peut gagner des millions d’euros. Sauf que généralement, on ne voit pas clairement la valeur de ces montants exorbitants. Lors d’une conférence sportive à Dubaï, Cristiano Ronaldo s’est affiché avec des bijoux extravagants d’une valeur inestimable, pour montrer à tout le monde à quel point il était fortuné. On vous propose de voir ses bagues, sa Rolex et autres bijoux dans notre vidéo ci-dessous :

Cristiano Ronaldo, l’homme fortuné

Ce dimanche 29 décembre se tenait une conférence sportive à Dubaï, dans laquelle Cristiano Ronaldo était invité. Son passage a fait sensation, puisque le sportif a affiché fièrement sa fortune. En effet, sa montre Rolex GMT-Master Ice rare d’une valeur de 445 702 euros, son bracelet en diamant de 58 645 euros, et son alliance de 234 600 euros ont tapé dans l’oeil des personnes. Il affiche publiquement presque 1 million d’euros, une somme astronomique ! Soulignons que sa Rolex est quasiment un model unique, et l’une des plus chères jamais portées. Elle est composée d’or blanc de 18 carats, et 30 carats de diamants, rien que ça !

Cristiano Ronaldo : l’homme qui vaut un milliard

Malgré sa valeur à couper le souffle, ce n’est pas la montre la plus chère. Rappelons que Cristiano Ronaldo est le deuxième footballeur le mieux payé de la décennie, avec plus de 800 millions de dollars récoltés au cours de ces 10 dernières années. Si le métier de sportif lui rapporte énormément d’argent, l’icône portugaise a décidé de changer de carrière. En effet, il veut désormais se consacrer au monde du cinéma, en ayant pour projet d’être acteur ! Surprenant, n’est-ce pas ?