Critiqué pas tous…Iba Der Thiam sort de sa réserve

Le Professeur agrégé d’histoire Iba Der Thiam est poursuivi par la clameur populaire depuis la restitution du travail de mémoire et la publication de «l’Histoire Générale du Sénégal (HGS), des origines à nos jours». Invité de l’émission «Jury du Dimanche» animée par Mamadou Ibra Kane sur «Iradio», le président du Comité de pilotage du projet HGS va ainsi briser le silence. Il a une bonne occasion de défendre le travail qui lui a été confié et fortement contesté notamment par les familles religieuses qui l’accusent d’avoir dévoyé l’histoire ou de l’avoir mal écrite. Le Pr Iba Der Thiam sera ainsi en séance d’explications après la polémique soulevée par la publication des ouvrages. Il va aborder sûrement la méthodologie, l’enjeu et la portée, la place des familles maraboutiques, les autres faits historiques, l’écriture de l’histoire et la culture de l’oralité, le rôle de l’Etat et bien d’autres questions.