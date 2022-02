Crystal Palace : Kouyaté accueilli par une haie d’honneur

La très bonne humeur de Yadel. Ayant bénéficié plus de jours de repos que l’ensemble de ses coéquipiers de sélection après le sacre en Coupe d’Afrique, Cheikhou Kouyaté a signé son retour à l’entraînement de Crystal Palace ce mardi. Sourire au visage, il est arrivé avec un grand « Hello! The Champion is back. » (Salut ! Le Champion [d’Afrique] est de retour).

Ses coéquipiers l’ont également bien accueilli avec une magnifique haie d’honneur et surtout avec un maillot de Crystal Palace dédicacé et floqué « AFCON 2022 Champion », renseigne Wiwsport.