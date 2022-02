Cudis : Cheikh Ahmed Tidiane Sy ne sera pas candidat à sa propre succession

Le CUDIS va organiser son AG au mois de mars et selon le principe de la Présidence tournante, je ne suis pas candidat à ma succession.

Dans un précédent post je disais que mon engagement dans le Cadre Unitaire de l’Islam est d’abord d’ordre religieux, parce que l’Islam nous exige la fraternité entre musulmans, il est ensuite intellectuel parce que nous pensons que les enseignements de nos grandes figures islamiques méritent toute leur place dans notre système éducatif, il est enfin citoyen parce que le contexte des événements du mois de mars 2021 nous a amenés à faciliter l’intervention des autorités religieuses pour la pacification de l’espace politique.

Il est temps pour nous de passer le témoin à une des personnes de valeur dont regorge le Bureau du CUDIS.

A l’heure du bilan, nous pouvons affirmer sans ambages que le Cadre aura réussi à combler un vide en tant passerelles entre les communautés religieuses mais surtout, en réaffirmant le rôle ô combien important des religieux dans la régulation sociale.

Nous le disions, l’implication des religieux est plus que nécessaire, non pas seulement pour pacifier l’espace public, mais surtout pour l’assainir, en restaurant les valeurs fondamentales d’éthique et le sens de la citoyenneté, tout en adoptant une posture d’équité et d’impartialité.

Pour cela, il est impératif de rattraper les pertes de valeurs auprès des plus jeunes, afin d’épargner les générations futures en leur inculquant tant soit peu, une éducation à la paix, à la citoyenneté et à nos valeurs islamiques.

Cette responsabilité historique est une mission pérenne que le CUDIS continuera à assumer sous l’autorité de nos guides religieux, en donnant l’exemple d’une institution forte qui ne devrait pas s’identifier à une personne mais à des principes et aux valeurs islamiques qui sous-tendent son action.

Pour ma part, ce sera mon ultime combat en tant que Président Serviteur du CUDIS mais je continuerai à servir la cause, à quelque niveau que ce soit, pour la préservation de la paix et la concorde des musulmans.

Pour l’avenir, je compte me concentrer encore plus sur ce que je sais faire le mieux, l’Entreprise et la création de valeur ajoutée mais aussi, la réflexion stratégique sur des sujets socio-économiques à travers le think tank GUESS que je viens de co-fonder avec un réseau d’experts africains.

Mes remerciements vont à l’endroit de l’ensemble des membres du Bureau du CUDIS pour leur confiance, à nos autorités religieuses toutes obédiences confondues et à toutes les personnes ressources qui ont contribué à la réussite des missions du Cadre.

QU’ALLAH VEILLE SUR LE SÉNÉGAL ET PRÉSERVE NOS GUIDES RELIGIEUX.

Président Serviteur du CUDIS