Cybercriminalité : 42 Nigérians arrêtés à Mbour

Encore un gros coup de filet des pandores ! Quarante-deux (42) « cybercriminels » de nationalité nigériane ont été arrêtés hier, par la Division spéciale de la cybercriminalité (DSC) à Mbour. Les mis en cause seraient des bandits de haut vol, spécialisés dans l’usurpation d’identité numérique ainsi que l’extorsion et le transfert illicite de fonds et chantage.

Selon le Journal Libération qui donne l’information, ce vaste réseau de cybercriminels a été démantelé à la suite de nombreuses plaintes pour escroquerie en ligne, usurpation d’identité numérique, extorsion de fonds et chantage. Une perquisition à leur domicile a permis de mettre la main sur un lot de matériels électroniques composé de 27 ordinateurs et 77 téléphones portables.