Dahra-Djolof : 3 agents municipaux terrassés par la Covid

La situation épidémiologique devient de plus en plus alarmante à Dahra-Djolof, située dans le département de Linguère. En un temps record, cette contrée a enregistré 8 cas de covid-19 dont six sous traitement et deux déclarés guéris. Les trois derniers cas positifs sont des agents municipaux, raison pour laquelle, tout le personnel de la mairie est mis en quarantaine.

Afin d’enrayer les risques de contagion au coronavirus, les autorités administratives ont fermé les portes de la municipalité et exhorté les populations de la commune à respecter les gestes barrières.