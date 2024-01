David Soul, star de la série « Starsky et Hutch », est mort

David Soul a joué Hutch aux côtés de Paul Michael Glaser dans la série à succès, diffusée de 1975 à 1979.

Une star de la télé s’en est allée… David Soul, connu pour son rôle dans « Starsky et Hutch », est mort jeudi à l’âge de 80 ans, a annoncé sa femme, citée par plusieurs médias américains. Il est décédé « après une vaillante bataille pour la vie entouré de l’amour de sa famille », a précisé Helen Snell, qui le décrit comme un « époux, père, grand-père et frère tant aimé ».

David Soul a joué Hutch aux côtés de Paul Michael Glaser dans la série à succès, diffusée pendant 92 semaines aux États-Unis de 1975 à 1979. Né à Chicago, David Soul avait obtenu la nationalité britannique en 2004 et vivait à Londres. « Son sourire, son rire et sa passion pour la vie resteront dans les mémoires des nombreuses personnes qu’il a touchées », déclare Helen Snell dans son communiqué en hommage à la star.

Dans la série « Starsky et Hutch », il formait donc avec Paul Michal Glaser le duo à la célèbre Ford Gran Torino rouge barrée d’une bande blanche. La série suivait leurs aventures dans la ville imaginaire de Bay City, où les deux flics étaient assistés par Huggy les bons tuyaux, leur fidèle informateur interprété par Antonio Fargas.

« Dons extraordinaires »

Également connu pour ses rôles dans « Magnum Force » ou la série « The Yellow Rose », il ne s’était pas limité au monde du cinéma et du petit écran. « Il a partagé de nombreux dons extraordinaires dans le monde en tant qu’acteur, chanteur, conteur, artiste créatif et ami très cher », retrace sa femme.

Le natif de l’Illinois a sorti plusieurs albums, est parti en tournée et a même signé des tubes, tels que « Don’t give up on us » et « Silver Lady ». Fidèle au cinéma, il s’est offert un caméo, toujours flanqué de Paul Michael Glaser dans l’adaptation sur grand écran de « Starsky et Hutch », laissant cette fois la lumière des rôles principaux à Owen Wilson et Ben Stiller.

Source LP