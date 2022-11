5000m2 attribués au vendeur d’armes Peretz: le directeur du patrimoine enfonce Macky

Voulant démentir Sonko, le Directeur du Patrimoine confirme qu’effectivement, 5000m2 de notre capitale Dakar, ont bien été attribués à l’israélien Peretz, celui qui est au cœur du scandale du contrat d’armes surfacturé du ministère de l’environnement.

Tout son démenti a juste consisté à révéler, qu’en contrepartie de la cession des 5000m2, le vendeur d’armes Peretz a construit, à ses frais, le nouveau siège du haut commandement de la gendarmerie nationale.

L’irruption de ce vendeur d’armes israélien, grand ami de Macky Sall, devrait inquiéter nos forces armées.

Déjà, il lui a donné 300 millions d’euros à crédit pour équiper nos forces de défense et de sécurité; le voilà au cœur du scandale monumental du contrat d’armes du ministère de l’environnement; il est l’opérateur qui a installé l’écoute des activistes et la surveillance des opposants, et maintenant il construit et équipe le Haut Commandement de la gendarmerie.

Il y a de quoi avoir peur pour notre souveraineté; surtout que ce Peretz est cité dans tous les scandales miniers en Afrique de l‘ouest.

« Armes contre ressources naturelles »: voilà comment il achalande nos Présidents.

Les sénégalais doivent se réveiller et la presse ne doit pas tomber dans le piège de cette fausse affaire de viol qui a permis à Macky Sall d’inviter les vendeurs d’armes au cœur de notre République.

Notre pétrole qui attire tous les carnassiers de l’Afrique, doit servir aux générations futures et non à asseoir son troisième mandat dans le sang de ses concitoyens.

Amadou Bâ