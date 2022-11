COP 27 : Le Sénégal met en exergue les défis environnementaux à relever

Depuis le démarrage de la COP 27 à Sharm El Sheikh (Egypte), la délégation sénégalaise a animé et participé différentes sessions portant sur des thématiques majeures qui retracent les stratégies mises en œuvre dans nos politiques publiques.

Partant des problèmes environnementaux auxquels tous les pays notamment ceux de la sous-région ouest-africaines, sont confrontés, le Sénégal a mis en exergue certains défis prioritaires à relever, pour tendre vers une gouvernance plus vertueuse et plus efficace des ressources naturelles et de l’environnement. C’est en ces termes que le Colonel Boucar NDIAYE, Directeur de la Planification et de la Veille environnementale (Ministère de l’Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique), a introduit la 1ère session de la journée du Sénégal.

Son intervention axée sur les orientations stratégiques de la politique nationale du secteur de l’environnement et du développement durable, devait servir de sous-bassement aux panels qui se sont succédés.

Pour ce faire, il a évoqué le cercle vicieux des problèmes environnementaux qui génèrent des perturbations et des dysfonctionnements énormes au sein des communautés, à savoir les phénomènes globaux récurrents (déforestation, désertification, dégradation des terres, perte d’habitats naturels et de biodiversité, détérioration du cadre de vie, etc.), et les questions émergentes (conditions naturelles extrêmes, maladies, insécurité…).

Il a fini par la nécessité d’aller vers une transition écologique c’est-à-dire des transformations économiques, sociales et culturelles conformes aux principes du Développement durable, en accordant la priorité à la stabilisation des moyens de subsistance et à l’amélioration du cadre de vie des populations.

Cela reviendrait à être plus rationnel dans la consommation des biens et services ; d’où la nécessité d’une bonne synergie et coordination entre les politiques sectorielles et d’une bonne communication.

Fatou Niang depuis Sharm El Sheikh