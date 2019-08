Décès de Dansokho…Hommage du Maire Mbaye Dione

C’est avec une grande émotion que j’ai appris le rappel à Dieu, ce vendredi 23 août 2019, du Ministre d’Etat Amath Dansokho.

Je salue la mémoire d’un grand patriote, d’un grand combattant, d’un homme de conviction engagé durant toute sa vie pour le renforcement des acquis démocratiques et le respect des libertés au Sénégal, en Afrique et dans le monde.

J’ai eu l’opportunité de le fréquenter durant ces deux dernières décennies et comme beaucoup de jeunes cadres politiques de ma génération, j’ai beaucoup appris de ce monument de la vie politique sénégalaise. Ma dernière visite chez lui à Yoff, en compagnie de Monsieur Pape Mbaye, un de ses plus proches collaborateurs, remonte seulement à quelques mois et comme d’habitude, nos échanges ont été chaleureux. Parmi ses nombreuses qualités, je retiens sa grande générosité, sa capacité exceptionnelle de rassembler des personnes pour la bonne cause et son désintéressement total pour les choses mondaines.

Je présente mes sincères condoléances à tout le peuple sénégalais, à sa famille biologique et sa famille politique. Je prie qu’Allah Le Tout Puissant lui accorde sa miséricorde et l’accueille dans ses paradis célestes.

Le Maire Mbaye Dione