Décès de Khadija Sow : la belle-famille dément « tout acte de violences» contre la victime (communiqué)

Affaire Monsieur Moustapha Seck, Monsieur Ousmane Mbaye et Madame Marème FALL C/ Ministère public

COMMUNIQUÉ DE LA FAMILLE DES PRÉVENUS

La famille de Monsieur Moustapha Seck, ainsi que celles de Monsieur Ousmane Mbaye et de Madame Marème Fall, tient à s’exprimer publiquement à la suite des développements récents relatifs au décès tragique de Khadija Sow Seck.

Avant toute chose, la famille souhaite reiterer sa profonde tristesse face à la disparition de Khadija, jeune femme enceinte, dont la perte constitue un drame humain immense. Dans ce moment douloureux, la famille appelle au respect de sa mémoire et à la dignitë dans le traitement de cette affaire.

Depuis plusieurs jours, des informations circulent massivement, notamment sur les réseaux sociaux, mettant gravement en cause Moustapha Seck, désormais poursuivi pour meurtre à la suite d’une requalification intervenue en cours d’enquête. Cette évolution, d’une extrême gravité, suscite une vive incompréhension, d’autant qu’aucun élément nouveau ne semble, à ce stade, de nature à justifier un tel changement.

La famille tient à rappeler avec fermeté que, selon les éléments actuellement disponibles et suivis de près par les conseils des prévenus, aucune preuve formelle ne permet d’établir que Moustapha Seck aît exercé la moindre violence à l’encontre de son épouse. Elle souligne en outre que le certificat médical relatif aux causes du décès n’a jamais conclu à une mort résultant de violences ou de coups.

Les constatations médico-légales évoquent un hematome du cuir chevelu attribué à « un mécanisme contondant >>.

Or, il est essentiel de préciser qu’un tel terme, en médecine légale, désigne tout objet ou surface dure pouvant provoquer un choc, y compris dans le cadre d’une chute accidentelle, notamment contre un meuble.

Les déclarations constantes de Monsieur Moustapha Seck indiquent que son épouse s’était plainte de maux de tête avant de chuter dans la chambre et de heurter une commode, puis de faire un malaise quelques heures plus tard. Cette version, loin d’être contredite, apparaît compatible avec les éléments médicaux, lesquels mentionnent également une cardiopathie dilatée décompensée, pathologie grave pouvant entraîner un décès brutal.

Il convient également de souligner que Moustapha Seck a immédiatement pris les dispositions nécessaires pour transporter son épouse à l’hôpital, dans l’espoir de lui sauver la vie. Ce comportement témoigne d’une volonté d’assistance et ne saurait être interprété autrement.

Par ailleurs, la famille exprime sa vive préoccupation à la suite de l’interpellation de Ousmane Mbaye et de Marême Fall pour des faits supposës de non-assistance à personne en danger. En l’état des faits connus, rien ne permet d’établir une quelconque abstention fautive de leur part, la victime ayant été prise en charge et évacuée vers une structure médicale.

La famille déplore profondément la propagation de rumeurs et d’accusations infondées, qui ont contribué à installer un climat de condamnation anticipée, portant gravement atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes concernées.

Elle appelle chacun à la retenue et à la responsabilité.

Elle tient à rappeler que la présomption d’innocence est un principe fondamental qui doit être respecté par tous, y compris dans les moments d’émotion collective. La vérité de cette affaire ne peut être établie que par une enquête rigoureuse, fondée sur des faits vérifiés et des analyses scientifiques.

La famille renouvelle sa confiance en la justice et appelle à ce que toute la lumière soit faite, dans le respect des droits de chacun et à l’abri de toute pression extérieure.

Fait à Dakar, le 28 mars 2026