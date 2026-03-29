Le FDR critique le refus du régime PASTEF de soutenir Macky Sall à l’ONU

Le Front pour la défense de la République (FDR) a exprimé son indignation face à la décision des autorités de ne pas appuyer la candidature de l’ancien président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies.

Dans une déclaration transmise à la presse, la Conférence des leaders du FDR accuse le gouvernement d’avoir ignoré les appels répétés de syndicats, partis politiques et organisations citoyennes qui voyaient dans cette candidature une opportunité pour le Sénégal et l’Afrique. Selon eux, le pouvoir aurait volontairement entretenu le flou avant de rejeter la proposition, compromettant ainsi les chances de l’ancien chef de l’État sur la scène internationale.

Le communiqué met également en lumière des failles dans la gestion des données nationales. Le FDR dénonce la minimisation par le gouvernement d’une cyberattaque majeure attribuée au groupe criminel Green Blood, qui aurait mis en vente sur le darkweb plus de 139 téraoctets de données sensibles issues de la Direction de l’automatisation du fichier (DAF). Pour l’opposition, cette négligence constitue une menace directe pour la sécurité nationale.

Sur le plan politique interne, le FDR reproche au régime un manque de transparence dans la préparation des élections territoriales. Il cite notamment le refus d’accès au fichier électoral, l’absence de calendrier officiel et le blocage des révisions de listes. Les concertations sur la réforme territoriale, menées sans l’opposition, sont également pointées du doigt.

Le communiqué évoque par ailleurs plusieurs promesses non tenues : bourses familiales impayées, travailleurs licenciés non réintégrés, retenues salariales des enseignants non remboursées, et absence de financement pour l’achat des récoltes d’arachide. Dans le secteur agricole, la campagne horticole est décrite comme désastreuse, avec des producteurs contraints de brader ou détruire leurs récoltes faute de débouchés et d’infrastructures de conservation.

Face à ce qu’il considère comme une accumulation de manquements, le FDR invite les forces vives du pays à se mobiliser pour exiger du gouvernement une gouvernance responsable et une meilleure prise en charge des besoins essentiels des populations.