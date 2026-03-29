Grève dans les transports : Yankhoba Diémé rassure sur la continuité du service

Le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, s’est exprimé ce samedi 28 mars 2026 à la suite de l’annonce d’un mot d’ordre de grève de trois jours dans le secteur des transports. En déplacement à Suelle, dans le sud du pays, où il prenait part au congrès de la famille Djiba, il a tenu à rassurer les populations quant à la continuité du service public.

Selon le ministre, des discussions ont été engagées avec les organisations syndicales du secteur. Il a notamment indiqué que les principales structures représentatives ont déjà renoncé à suivre le mouvement de grève, ouvrant ainsi la voie à un apaisement de la situation.

À quelques jours de Fête de l’indépendance du Sénégal, période marquée par d’importants déplacements, Yankhoba Diémé a assuré que des dispositions concrètes ont été prises pour éviter toute perturbation majeure. Une circulaire a été adressée aux gouverneurs des différentes régions afin de mettre en place un dispositif sécuritaire adapté.

L’autorité a également insisté sur la nécessité de garantir la liberté de travail, tout en respectant le droit de grève. Dans cette optique, des mesures de protection sont prévues pour les transporteurs souhaitant poursuivre leurs activités.

Le gouvernement entend ainsi mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la libre circulation des personnes sur l’ensemble du territoire. Le ministre a, enfin, appelé au calme et à la responsabilité de tous, affirmant que les conditions sont réunies pour permettre aux citoyens de célébrer le 4 avril dans la tranquillité.