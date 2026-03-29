Élections Locales : Alioune Ndoye dénonce un flou autour du calendrier électoral

Le maire de Dakar-Plateau et directeur de l’école du Parti socialiste du Sénégal, Alioune Ndoye, a exprimé ses inquiétudes concernant l’absence de calendrier officiel pour les prochaines élections locales. Invité de l’émission « En Vérité » ce dimanche 29 mars 2026, il a jugé préoccupant qu’aucun décret n’ait encore été pris pour fixer la date du scrutin, pourtant attendu entre janvier et février.

Pour l’édile, ce retard alimente un manque de clarté et pourrait désavantager certains acteurs politiques. Il estime qu’une telle situation ne favorise ni la transparence ni l’équité dans la préparation des échéances électorales.

Abordant la question des réformes institutionnelles, Alioune Ndoye a également mis en doute la possibilité d’appliquer l’Acte 4 de la décentralisation avant la tenue des élections. Selon lui, les délais restants semblent insuffisants pour mettre en œuvre une réforme d’une telle ampleur dans des conditions optimales.

Le responsable socialiste a, en outre, exprimé ses préoccupations face à l’absence de révision des listes électorales à l’approche du scrutin, qu’il considère comme une entorse aux standards habituels du processus démocratique sénégalais.

Par ailleurs, il accuse le pouvoir en place de mener une campagne anticipée, évoquant les nombreuses sorties de responsables politiques sur le terrain. Face à cette situation, il appelle à une publication rapide du décret convoquant le corps électoral, condition qu’il juge essentielle pour garantir la crédibilité et la transparence des élections à venir.