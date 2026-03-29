Tensions au Parti socialiste : Alioune Ndoye critique la gestion interne et appelle à plus de dialogue

Le maire de Dakar-Plateau et directeur de l’école du Parti socialiste du Sénégal, Alioune Ndoye, est monté au créneau ce dimanche 29 mars 2026 lors de son passage dans l’émission « En Vérité ». Il y a exprimé son désaccord avec la manière dont la direction du parti gère certaines initiatives internes.

Le responsable socialiste a notamment pointé du doigt l’attitude de la secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye, dans le traitement de l’initiative « Doundeul PS ». Il déplore un déficit de concertation et des méthodes de communication qu’il juge peu adaptées à la tradition de dialogue au sein de la formation politique.

Selon lui, certains cadres ont tendance à sous-estimer l’importance de cette démarche de relance, une posture qu’il considère contre-productive pour la cohésion interne. Il insiste sur le fait que la reconnaissance des contributions de chacun demeure essentielle pour renforcer l’unité du parti.

Alioune Ndoye a également critiqué le recours à des relais extérieurs ou à des discours jugés agressifs pour répondre aux divergences internes, estimant que cette approche ne favorise pas un climat apaisé ni constructif.

Tout en rappelant son engagement de longue date au sein du parti et le soutien qu’il a apporté à l’actuelle direction, il affirme que sa prise de position ne répond à aucune ambition personnelle. Il se veut plutôt porteur d’une alerte sur les dysfonctionnements qu’il observe.

Pour le maire de Dakar-Plateau, il devient urgent d’adopter une gouvernance plus inclusive et ouverte au débat. Une telle évolution apparaît, selon lui, indispensable pour redynamiser le Parti socialiste du Sénégal et lui permettre de retrouver toute sa place sur la scène politique nationale.