Pape Thiaw : «Chez nous, les trophées se gagnent sur le terrain»

Pape Thiaw et Idrissa Gana Gueye ont fait face à la presse ce vendredi 27 mars 2026. Les deux ont été interrogés sur la défaite sur tapis vert du Sénégal contre le Maroc. Le technicien et le joueur ont été clairs : le Sénégal est et restera champion d’Afrique pour l’édition 2025.

Sa sortie était attendue, elle n’a pas déçu. En conférence de presse avant d’affronter le Pérou ce samedi 28 mars, Pape Thiaw a évoqué la décision du Jury d’appel de la CAF de donner la victoire au Maroc sur tapis vert. Le sélectionneur du Sénégal a été sans détour. « Je me disais que je n’allais pas répondre à cette question parce que, quand même, je suis focus sur mon travail. Le plus important, c’est de ne pas se disperser. On sait que pour tout le monde, on est champion d’Afrique. On va continuer à travailler pour aller chercher d’autres trophées. On sait clairement que chez nous, les trophées se gagnent sur le rectangle vert, et c’est ce qui a été fait. On est champion d’Afrique », a martelé Pape Thiaw face aux journalistes. Il est ensuite revenu sur le fameux épisode où il a demandé à ses joueurs de sortir du terrain. « Si je regrette avec du recul d’avoir demandé à mes joueurs de sortir du terrain ? Aujourd’hui, la seule chose que je retiens, c’est que c’est un plaisir de ramener le trophée au pays, de découvrir mon pays en allant au fin fond du Sénégal et de présenter le trophée. C’est un plaisir énorme. »

Présent aux côtés de son sélectionneur, Gana Gueye a embouché la même trompette. Selon lui, personne ne peut enlever le sacre au Sénégal. « Le coach a répondu à cette question en tant que coach. En tant que joueur, les émotions fortes, rien ne remplacera ça. Depuis des années, sur les 4 dernières CAN, 3 finales, 2 fois champions, on ne l’a pas volé, c’est le travail d’un pays sérieux qui donne tout sur le terrain comme en dehors. On ne l’a pas volé, on méritait d’être champion d’Afrique sur le terrain et on essaie de faire la même chose en dehors en continuant de se battre. »

Source : Le Soleil