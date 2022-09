Décès d’Imam Ndao : Ce que Karim Xrum Xax a demandé à Macky

Karim Xrum Xax et Cheikh Oumar Diagne ont été placés en garde à vue hier, jeudi, à l’issue de leur audition à la Division des investigations criminelles (DIC). Ils sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles après qu’ils ont affirmé que l’Etat est responsable de la mort de l’imam Alioune Ndao, décédé mardi dernier.

Selon Libération, Karim Xrum Xax a refusé de répondre directement aux questions des enquêteurs. «Je n’ai rien à dire sur les causes du décès de l’imam Alioune Badara Ndao et n’ai aucun commentaire à faire sur les propos que j’ai tenus (sur les causes du décès, Ndlr), a lancé l’activiste. Ce jour (jeudi) correspond au troisième jour du décès de mon ‘père’ imam Alioune Badara Ndao. C’est un moment de recueillement et de prières pour le repos de son âme.»

Karim Xrum Xax n’a pas manqué de lancer un message au chef de l’Etat : «Tout ce que j’aimerais ajouter c’est que j’aurais bien aimé que le Président Macky Sall décrète une journée de deuil national, en la mémoire du défunt imam Alioune Badara Ndao, qui a œuvré toute sa vie pour le rayonnement de l’islam et des valeurs au Sénégal.»