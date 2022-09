Nitrates d’ammonium : Xlogs invité à débarrasser Ngoundiane de ses camions

Depuis la présence surprenante depuis le samedi 03 septembre 2022 de 66 camions chargés de nitrate d’ammonium dans la Commune de Ngoundiane, le Maire Mbaye DIONE et les Services de la municipalité n’ont cessé de voir les voies et moyens de faire appliquer le plus rapidement l’accord obtenu lors de la réunion tenue le dimanche 04 septembre 2022 avec le propriétaire du produit en l’occurrence la société XLOGS en présence du Capitaine de la Compagnie de la Gendarmerie de Thiès, de rapatrier les camions hors de la commune de Ngoundiane.

En effet, devant l’inertie et le retard noté dans le respect de son engagement par la société XLOGS, le Maire de la Commune décida, le mercredi 07 septembre 2022, d’envoyer des courriers respectivement au ministère de l’Intérieur, celui de l’Environnement et du Développement durable ainsi qu’à la Direction Générale de la Douane.

Après réception de la lettre du Maire lui informant de la situation, le ministre de l’Environnement et du Développement durable qui par lettre adressée au Responsable de la société XLOGS en date du 10 juillet 2022, s’était déjà antérieurement opposé au stockage du produit même dès l’arrivée du bateau le transportant tout en ordonnant son transfert immédiat vers la Guinée, s’est entretenu avec le Gouverneur de la Région de Thiès sur la question. Cela a abouti à la convocation ce jeudi 08 septembre 2022 à 11 heures par le Préfet du Département de Thiès, d’une réunion d’urgence pour trouver une solution définitive au problème. Ont participé à cette réunion, en plus de Monsieur le préfet du Département de Thiès et Monsieur le Sous-préfet de l’Arrondissement de Thienaba, le Maire de la Commune de Ngoundiane et ses services, le Responsable de la Direction Régionale de l’Environnement et des Établissements classés, un Représentant du Service Régional des Mines et de la Géologie, Le Capitaine de la Compagnie de la Gendarmerie de Thiès et les Responsables de la Société XLOGS.

Ainsi, après avoir écouté les différentes parties, Monsieur le Préfet de Thiès qui a noté tous les manquements qui ont abouti à la présence anormale des camions chargés de nitrate d’ammonium à Ngoundiane dont le refus notifié antérieurement à XLOC par le ministre de l’Environnement et du Développement durable d’autoriser le stockage du produit en territoire sénégalais, a signifié aux différentes parties présentes, la décision de faire partir les camions du territoire de la Commune de Ngoundiane avec effet immédiat.

Cette décision sera matérialisée par un acte administratif du préfet du Département de Thiès qui devrait nous parvenir incessamment.

Par ailleurs, le Ministre des Finances et du Budget et le Directeur Général de la Douane ont également appelé personnellement le Maire Mbaye DIONE, dès réception ce jeudi 08 septembre de la lettre adressée au Directeur Général de la Douane pour marquer leur accord à la décision de faire rapatrier le produit du territoire sénégalais. Mieux, le Directeur général de la Douane s’engage à mettre à la disposition du convoi 66 camions, une escorte de ses services jusqu’à leur sortie du Sénégal.

Au passage, le Maire et l’équipe municipale remercient toutes les Autorités administratives (du sommet de l’Etat a plus as de l’échelle), tout en saluant encore une fois la solidarité et l’engagement sincère et non partisan de toutes les forces vives de la Commune et appellent au calme et à la sérénité.

Fait à Ngoundiane, le 08 septembre 2022

Le Chef des Services administratif de la Mairie