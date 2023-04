Décès d’Oumar Sow…le ministère de l’urbanisme perd sa balise (hommage)

RAPPEL A DIEU D’OUMAR SOW : LE MINISTERE DE L’URBANISME ET DE L’HABITAT PERD SA BALISE ET SON TECHNICIEN CHEVRONNE

Notre dernier entretien remonte au lundi de Pâques car il était en déplacement à Saly pour dit-il accueillir son ministre Abdoulaye Saydou Sow en mission sur les lieux. La proximité avec sa tutelle qui ne faisait l’ombre d’aucun doute. Durant notre entretien, il me rappelait sa disponibilité et son engagement à traduire en actes concrets la vision de Monsieur le Président de la République pour l’accès à un logement social à moindre coût. Oumar Sow était connu pour être un homme du sérail très engagé dans le travail et très au fait de ses dossiers. Même au volant de sa voiture Oumar SOW peut donner les moindres détails et directives présidentielles sur le programme des 100.000 logements, sur une autorisation ou sur le programme zéro bidonville de l’Etat du Sénégal. Toujours élégant, courtois et d’accès facile, Oumar Sow passait une bonne partie de son temps à recevoir en audiences des citoyens à la direction générale de l’urbanisme et de l’architecture à Diamniadio en vue de régler leurs problèmes.

Dès l’annonce de son rappel à Dieu, la triste nouvelle comme une traînée de poudre a fait le tour de Dakar, Diourbel son lieu de naissance et Touba. La Presse dans sa majorité lui a rendu un vibrant hommage. Ainsi, les témoignages fusent de partout car Oumar Sow était l’ami de tout le monde et un bienfaiteur infatigable. Tous sont unanimes Oumar Sow un homme d’une générosité légendaire et d’un abord facile.

L’homme se caractérise par un sourire remarquable, marque indélébile de son accueil chaleureux. L’ex Directeur général de l’Urbanisme et de l’Architecture malgré ses hautes fonctions dans l’administration publique ne nourrissait aucun complexe pour entrer dans un enclos offrant un bélier ou un bœuf à la veille d’événements religieux pour soulager des responsables de famille en quête de soutiens.

A la veille d’événements spéciaux, Oumar SOW n’hésitait jamais à décrocher son téléphone pour rassurer les personnes qui appellent. Oumar Sow le bienfaiteur aimait servir son prochain en toute discrétion.

Fervent Mouride, Oumar Sow ne lésinait jamais sur les moyens à chaque événement dans la ville sainte. Oumar Sow était toujours fier d’afficher sa proximité avec l’actuel khalife général des Mourides. Serigne Mountakha Bachir Mbacke prêtait une oreille attentive à son fils Oumar Sow.

A sa famille biologique, son épouse et ses enfants, à ses amis, à ses collaborateurs à l’instar de Monsieur Makhtar Ngom conseiller juridique, Madame Lam son assistante particulière Mme Seck sans oublier le ministre Abdoulaye Saydou Sow qui vient de perdre un ami et un frère, au gouverneur de la région de Dakar Monsieur Al Hassan Sall son ami.

Mes condoléances également à ma chère Ndeye Gnagna Sidibé de la Rts sa cousine sans oublier Monsieur Bocar Sy directeur général de la BHS.

Reposes en Paix cher Oumar.

Que la terre de ton Baol natal te soit légère.

Amine cher Oumar/

Monsieur Mbaye DIOUF