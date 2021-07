Décès…Macky envoie une délégation chez Awa Diop

Suite au décès du ministre d’Etat honorable député Mme Awa Diop, le président Macky Sall a déployé une délégation conduite par Oumar Gueye auprès de la famille de l’illustre disparue à Rufisque.

C’est une forte délégation conduite par le porte parole du gouvernement, Oumar Gueye, ministre en charge Collectivités territoriales. Elle est composée du ministre du Travail, Samba Sy et du ministre d’Etat Ismaila Madior Fall, du Préfet du département de Rufisque, du député Souleymane Ndoye. Président du Conseil départemental, du maire de Yéne Gorgui Ciss et d’autres élus territoriaux et personnalités politiques.

Après une présentation de la délégation accueillie par le maire de Rufisque Ouest, Aliou Mar, le ministre Oumar Gueye est d’abord revenu sur les relations particulières entre la défunte et son Excellence le Président Macky Sall. « Le Président Macky Sall et Mme Awa Diop étaient tous les deux des camardes de Parti. Ils ont abattu un travail remarquable pour le développement du Sénégal, jusqu’à ce que le Président Macky Sall a brigué le suffrage des Sénégalais. Et depuis lors, ils entretiennent ces mêmes relations », témoigne Oumar Gueye, repris par nos confrères de Senego.

Le porte parole du gouvernement explique que « c’est la raison pour laquelle, le Président Macky Sall, nous a envoyés à Rufisque pour lui présenter ses condoléances et celles du gouvernement à la famille de la défunte et au maire de la commune de Rufisque Ouest Aliou Mar ».

Suite à cette présentation de condoléances, le porte parole du gouvernement a saisi l’occasion pour lancer un appel aux populations à continuer à respecter les mesures barrières en portant les masques surtout et de se faire vacciner. Le ministre a terminé son sa communication pour demander aux imams de formuler des prières pour la disparition totale de la pandémie au Sénégal et dans le monde.

Le maire Aliou Mar et les frères et sœurs de la défunte ont hautement apprécié le déplacement de cette délégation composée de trois ministres. Ce qui montre que les relations cordiales entre le Président Macky Sall et Mme Awa Diop.