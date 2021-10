Decroix dit non à toute tentative d’anéantir Bougane

La situation qui prévaut au groupe D-média dirigé par Bougane Guèye Dany continue de faire réagir le monde politique. Aujourd’hui c’est autour Mamadou Diop Decroix de s’exprimer sur cette affaire. Et selon lui, « un un acteur économique de taille comme Bougane » ne doit pas être anéanti.

« Quant à Bougane Guèye Dany, le sort qui lui est fait laisse penser qu’on ne peut s’opposer au Sénégal tout en faisant prospérer ses affaires. Il est parfaitement possible d’établir une frontière nette entre les deux sphères politique et économique sur la base d’une équité dans les droits démocratiques et les devoirs fiscaux. Nous rejetons en conséquence toute tentative d´anéantir un acteur économique de taille comme Bougane qui emploie des sénégalais et concourt à l’expression de la diversité au Sénégal contrairement à la RTS monolithique alors qu’elle est entretenue par l’argent public. Nous sommes pour que tout impôt soit payé par tous ceux qui doivent payer sans aucune discrimination mais nous sommes aussi contre l’asphyxie d’adversaires politiques sous quelque prétexte que ce soit », a écrit Mamadou Diop Decroix sur Facebook.