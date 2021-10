La COJER de Grand Yoff se retourne contre Me Seye

Depuis quelques jours, à peine réveillé de son long sommeil politique, et après avoir déserté le terrain politique local depuis 2014, revoilà Me Seye par les mêmes méthodes qui multiplie les sorties médiatiques et les tentatives de manipulation de l’opinion et de la direction de la coalition Benno Bokk Yaakaar.

Depuis que SEM Macky Sall a parlé du choix des candidats de Benno, cet avocat, au parti-famille, ne dort plus et est dans toutes les manœuvres possibles imaginables pour se faire choisir par le Président Macky Sall.

Peine perdue, puisque le Front Républicain, ce machin de parti, avec un leader qui n’est jamais lucide, ne peut être un socle politique suffisamment solide pour porter un tel choix.

Me Sèye n’est à Grand-Yoff que pour y dormir, les conditions de vie des populations ne sont point sa préoccupation et ne l’ont jamais intéressé. Nous demandons à ce manipulateur de cesser cet activisme inutile puisqu’il ne ne sera jamais choisi par le Président.

Le Président Macky Sall connaît la situation à Grand-Yoff et ce n’est pas cet avocat au parti de 3 personnes (lui, une dame, un jeune) qui peut induire le Président en erreur..Me Seye est trop petit pour ça, qu’il se le tienne pour dit !

Nous demandons enfin à tous les responsables des partis alliés et de l’ Apr de continuer à travailler ensemble pour la victoire de la coalition au soir du 23 janvier 2022.

Cojer Grand-Yoff