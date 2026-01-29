Délocalisation du 4 Avril à Thiès : Thierno Bocoum s’interroge

La décision de délocaliser la célébration officielle de la Fête de l’Indépendance à Thiès, annoncée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, continue de susciter débats et interrogations. Si l’initiative pouvait apparaître, de prime abord, comme un symbole fort de justice territoriale et de rééquilibrage national, elle soulève aujourd’hui de sérieuses préoccupations quant à l’effectivité du Programme Indépendance dans la capitale du rail.

Dans une tribune rendue publique, Thierno Bocoum, président du parti AGIR – LES LEADERS et résident de Thiès, pose une question qu’il qualifie de « simple, légitime et incontournable » : Thiès bénéficie-t-elle réellement du Programme Indépendance ou en est-elle, de fait, exclue ?

Selon l’ancien parlementaire, aucun déploiement visible, structuré et prioritaire du Programme Indépendance n’a précédé la décision de tenir la fête nationale à Thiès. Une situation qu’il juge d’autant plus préoccupante que plusieurs chantiers hérités du Programme des grappes de convergence, initié sous le magistère de l’ancien Président Abdoulaye Wade, avec l’implication de feue Thiéwo Cissé Doucouré, alors ministre déléguée chargée des Collectivités locales, demeurent encore inachevés.

Ces projets, rappelle Thierno Bocoum, devaient pourtant constituer le socle minimal de modernisation, de mise à niveau des infrastructures et d’amélioration du cadre urbain de la ville. Leur inachèvement pose, selon lui, la question de la capacité réelle de Thiès à accueillir, dans des conditions optimales, un événement d’envergure nationale.

« Comment justifier l’organisation d’un événement national majeur sans avoir sécurisé, en amont, les infrastructures, les équipements urbains et les services essentiels pourtant annoncés ? », s’interroge-t-il.

Pour le président d’AGIR – LES LEADERS, la décentralisation de la fête nationale ne saurait se limiter à un simple déplacement géographique du cérémonial. Elle doit, insiste-t-il, être l’aboutissement d’un programme clairement assumé, visible sur le terrain et effectivement achevé.

Thierno Bocoum estime que Thiès « mérite mieux qu’une célébration sans transformation », appelant ainsi les autorités à aligner les symboles politiques sur des actions concrètes et durables au bénéfice des populations locales.