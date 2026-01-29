Sanctions de la CAF : La Fédération marocaine conteste

Le verdict de la Confédération africaine de football (CAF) ne passe pas à Rabat. La Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a officiellement décidé d’interjeter appel des sanctions prononcées suite aux incidents de la finale de la CAN 2026. Une information confirmée par des sources proches de l’instance fédérale, marquant le début d’un bras de fer juridique entre le Maroc et l’instance faîtière du football africain.

La FRMF conteste principalement le rejet de sa réclamation concernant l’attitude des joueurs sénégalais. Pour la partie marocaine, le retrait momentané des Lions de la Téranga de la pelouse constitue un abandon de terrain qui, selon les règlements en vigueur, aurait dû entraîner un forfait immédiat. En ne retenant pas ce motif, la commission disciplinaire a, selon la FRMF, manqué à l’application stricte des textes.

Outre le fond du dossier, le camp marocain dénonce une procédure inéquitable. Des sources proches du dossier affirment que les joueurs marocains sanctionnés n’auraient pas été auditionnés par le jury disciplinaire, contrairement à l’encadrement technique sénégalais. Ce déficit de contradictoire est l’un des piliers sur lesquels la FRMF compte s’appuyer pour obtenir une révision du verdict.

Pour rappel, le revers disciplinaire est lourd pour le Maroc. Le milieu de terrain Ismaël Saibari a été suspendu pour trois matches et condamné à une amende de 100 000 dollars (environ 60 millions FCFA). Le défenseur vedette du PSG, Achraf Hakimi, écope quant à lui de deux matches de suspension. Au total, la fédération marocaine doit s’acquitter de 315 000 dollars (environ 190 millions FCFA) d’amendes, englobant l’usage de lasers par le public, le comportement des ramasseurs de balles et l’intrusion du staff technique dans la zone de visionnage de la VAR.

Rabat soupçonne une volonté de la CAF de « couper la poire en deux » en équilibrant les sanctions entre les deux finalistes, au détriment d’une analyse rigoureuse de la gravité des faits. La commission d’appel de la CAF devra désormais trancher ce litige qui prolonge, hors des terrains, l’une des finales les plus tendues de l’histoire du tournoi.