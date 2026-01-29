Maroc : Le procès des supporters sénégalais renvoyé

Le procès des 17 supporters sénégalais impliqués dans les incidents survenus lors de la finale de la CAN-2025 a été reporté au 5 février.

Ce report est directement lié à la grève des avocats marocains, qui a paralysé plusieurs audiences cette semaine.

Initialement prévu cette semaine, le procès a été renvoyé afin de permettre à la défense de préparer correctement son intervention et d’assurer la présence de tous les avocats.

Les observateurs attendent désormais la reprise du procès le 5 février, qui devrait permettre de situer les responsabilités de chacun et de fixer les éventuelles sanctions