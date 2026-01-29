Sanctions CAF : réalisme stratégique, dignité nationale et mobilisation collective (Par Dr Papa Abdoulaye Seck)

Les sanctions viennent de tomber. Elles concernent à la fois le Maroc et le Sénégal.

L’essentiel à retenir est clair et doit être dit avec sang-froid et responsabilité:

▪︎D’abord, notre deuxième étoile est bien sur notre poitrine : elle n’est ni contestée, ni remise en cause;

▪︎Ensuite, ces sanctions n’impactent pas notre participation à la Coupe du monde, ce qui constitue un enjeu majeur pour notre football, notre jeunesse et notre image internationale. Par ailleurs, elles portent sur le nombre de matchs et non sur la durée, une contrainte objectivement plus gérable sur les plans sportif, organisationnel et psychologique.

▪︎Enfin, la plainte de la partie adverse a été rejetée, ce qui représente un élément juridique et symbolique important.

Il appartient à la fédération de faire une évaluation objective pour la suite à accorder en fonction des éléments en sa possession et de décider, une décision que je respecterai.

Pour ma part, il faut le dire avec lucidité : une poursuite de la bataille juridique risquerait d’amputer sérieusement notre temps de préparation pour la Coupe du monde, sans certitude raisonnable d’obtenir un résultat plus favorable.

Prendre acte n’est ni se taire ni renoncer : c’est choisir le bon terrain, le bon moment et la bonne forme du combat.

Le réalisme stratégique commande donc de prendre acte de ces décisions, tout en continuant à dénoncer fermement une CAF engluée dans la médiocrité, l’affairisme et la défiance préoccupante vis-à-vis des nobles idéaux du sport. La vigilance, la critique et l’exigence de réforme demeurent intactes.

Sportivement