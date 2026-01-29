Accès à l’information : Ibrahima Hamidou Deme annonce des plaintes contre Ousmane Sonko et…

Face à la presse ce mercredi à Thiès, Ibrahima Hamidou Deme, président du mouvement ETIC (Ensemble pour le Travail, l’Intégrité et la Citoyenneté), a annoncé sa décision de déposer des plaintes contre le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le ministre des Finances et du Budget pour refus d’accès à l’information, une infraction prévue par la loi sénégalaise.

Dans une déclaration dense et argumentée, le leader d’ETIC a replacé sa démarche dans le contexte politique issu de l’élection présidentielle du 24 mars 2024, marquée, selon lui, par « une aspiration profonde au changement, à la rupture et à une gouvernance fondée sur l’éthique, la transparence et la responsabilité ». Il estime que ces principes constituent le socle de la refondation de la confiance entre l’État et les citoyens.

Ibrahima Hamidou Deme s’est longuement attardé sur la loi n° 2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l’accès à l’information, présentée par le gouvernement comme une avancée démocratique majeure et issue d’une revendication ancienne de la société civile et des Assises nationales. Cette loi vise notamment à permettre aux citoyens de fonder leurs opinions sur des informations « authentiques et fiables », selon son exposé des motifs.

C’est dans cet esprit que, le 8 janvier 2026, le président d’ETIC dit avoir engagé une démarche citoyenne et pédagogique, en adressant des courriers à la Présidence de la République, à la Primature et au ministère des Finances. L’objet de la requête portait sur un point précis d’intérêt public : le montant exact des fonds spéciaux, dits “fonds politiques”, alloués au Président de la République et au Premier ministre pour les exercices budgétaires 2025 et 2026.

Il précise que la demande ne concernait nullement l’utilisation de ces fonds, mais uniquement leur montant, sujet de nombreuses spéculations dans l’opinion publique. L’objectif affiché était de démontrer, par l’exemple, l’effectivité du droit d’accès à l’information et de promouvoir une culture de la vérification afin de lutter contre la désinformation.

Selon Ibrahima Hamidou Deme, le délai légal de quinze jours francs, fixé par l’article 19 de la loi, est aujourd’hui largement dépassé, sans qu’aucune des institutions saisies n’ait répondu, ni pour communiquer l’information demandée, ni pour motiver un éventuel refus.

Il a rappelé que la loi encadre strictement les délais de réponse : immédiate en principe, huit jours francs en cas d’instruction préalable, et quinze jours au maximum en toute hypothèse. « Ces dispositions sont des obligations légales impératives », a-t-il insisté, estimant que le silence de l’administration constitue une violation caractérisée et délibérée de la loi.

Plus grave encore, selon lui, cette entorse émane des plus hautes autorités de l’État, ce qui traduirait une absence de rupture avec les pratiques d’opacité du passé et porterait atteinte à la crédibilité même de l’action gouvernementale.

Le président d’ETIC a également établi un lien direct entre la rétention d’information officielle et la prolifération des rumeurs et des fausses nouvelles. Il dénonce ce qu’il qualifie de « paradoxe inacceptable » : un État qui poursuit des citoyens pour diffusion de fausses nouvelles, tout en entretenant, par son silence, le vide informationnel qui nourrit la désinformation.

Pour lui, la lutte contre les fake news ne peut être crédible que si l’État est exemplaire en matière de transparence. « Le meilleur antidote à la fausse nouvelle demeure l’accès libre, rapide et effectif à la bonne information », a-t-il martelé.

Au nom du principe de redevabilité, Ibrahima Hamidou Deme a annoncé sa décision de déposer plainte contre le Premier ministre et le ministre des Finances et du Budget pour refus d’accès à l’information, une infraction prévue et sanctionnée par l’article 30 de la loi sur l’accès à l’information.

Il estime que l’exercice du pouvoir implique nécessairement l’obligation de rendre compte, particulièrement dans un pays confronté à des défis majeurs tels que le chômage, la pauvreté et l’accès limité aux services sociaux de base. « On ne peut solliciter le suffrage des citoyens ni exercer de hautes fonctions sans en assumer pleinement les exigences de transparence », a-t-il conclu.