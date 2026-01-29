Magal de Porokhane : le ministre de l’Intérieur salue l’héritage spirituel de Sokhna Diarra Bousso

En visite ce jour à Porokhane à l’occasion de la cérémonie officielle du Magal, le ministre de l’Intérieur, Me Bamba Cissé, a rendu un hommage appuyé à Sokhna Diarra Bousso, mère de Cheikh Ahmadou Bamba, mettant en exergue son rôle éminent dans l’édification de la confrérie mouride et, plus largement, dans la stabilité spirituelle et sociale du Sénégal.

Devant une forte délégation administrative et religieuse, le ministre s’est exprimé avec la ferveur d’un disciple, rappelant la dimension spirituelle exceptionnelle de cette figure emblématique de l’islam. Selon lui, les qualités intrinsèques de Sokhna Diarra Bousso, son dévouement, sa piété et son sens élevé de l’éducation, constituent le socle même sur lequel s’est bâtie la confrérie mouride. « C’est grâce à cette qualité que nous avons eu Serigne Touba. Sokhna Diarra est un symbole pour l’islam », a-t-il déclaré, soulignant que son exemple dépasse aujourd’hui les frontières du Sénégal pour inspirer les femmes du monde entier.

Me Bamba Cissé s’est également félicité du modèle éducatif développé à Daray Porokhane, qu’il a présenté comme une illustration concrète de l’héritage de la sainte éducatrice. Ce centre accueille actuellement près de 2 500 jeunes filles, toutes portant le nom de Sokhna Diarra Bousso, et leur offre une formation intégrale alliant l’apprentissage du Coran et de la Sunna aux valeurs du travail et de la discipline. Pour le ministre, cette expérience éducative démontre que le mouridisme place la femme au cœur de la communauté, conformément aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.

Au-delà de ses responsabilités institutionnelles, le ministre de l’Intérieur a tenu à souligner l’importance personnelle qu’il accorde à l’organisation du Magal de Porokhane. « C’est une question d’honneur en tant que talibé », a-t-il confié, réaffirmant son engagement total pour le bon déroulement de cet événement religieux majeur.

Me Bamba Cissé a sollicité des prières auprès des autorités religieuses pour la paix, la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal, appelant à perpétuer l’héritage spirituel et éducatif légué par Sokhna Diarra Bousso.