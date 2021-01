Démolition à Mbour 4 : « L’Etat est dans l’illégalité », selon Moustapha Diakhaté

Dans ce cas, si l’Etat s’estime être lésé dans cette opération, il doit sanctionner les membres de cette commission et non les attributaires de parcelles. Il peut aussi saisir les autorités judiciaires pour obtenir une autorisation de démolir. Quoiqu’il en soit, l’Etat doit dédommager les bénéficiaires de terrains se trouvant dans la forêt classée de Thiès dans la mesure où c’est une commission domaniale qui a officiellement attribué ses parcelles. Le Préfet de Thiès ne peut pas ignorer que dans un État de droit, personne y compris l’Etat lui-même n’a pas le droit de se faire justice lui-même comme c’est le cas avec la destruction de ces maisons ou fondations.

Ce qui s’est passé à Thiès relève du pur vendetta du Préfet de Thiès avec la complicité de la Discos.

La Discos est un auxiliaire de justice et non un tribunal. Sa mission est d’exécuter les décisions de justice et non se substituer à elle.