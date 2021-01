Cumul de fonctions : Ramatoulaye Ndao Diouf…un cas dans le Palais

La culture qui consiste à cumuler plusieurs fonctions a de beaux jours devant elle au Sénégal. Malgré la volonté « déguisée » des autorités de combattre cette pratique, elle demeure toujours une réalité dans le pays.

Les exemples font légion, mais le cas de Ramatoulaye Ndao Diouf est plus ou moins particulier. Coordonnatrice de la Cellule d’appui à la protection de l’enfance (Cape) et en poste depuis le régime de Me Abdoulaye Wade, elle est également Conseillère spéciale du président de la République Macky Sall. Bien qu’étant au niveau du Cape, elle continue de participer aux réunions de coordination au niveau du Palais, en sa qualité de membre du cabinet. Une posture qui ne passe pas aux yeux de certains observateurs.

A noter que la suppression du cumul de fonctions a été agitée par le président de la République. Jusque-là non appliquée par les autorités, cette pratique présente un avantage, à savoir permettre à plusieurs personnes de cumuler plusieurs salaires.

Source : L’AS