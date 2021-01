Depuis la France…Sirah Baldé répond à Adama Gaye

C’est avec un sentiment pénible que je m’adresse à vous car n’ayant pas l’habitude de passer par les médias, afin de vous demander vos plates excuses, publiquement, suite à vos multiples accusations envers ma modeste personne à plus d’une fois. Moi madame sirah Balde Je suis musulmane de naissance et je jure la main sur le Saint Coran que toutes vos accusations envers ma personne ne sont que contrevérités. Je déteste d’être une cible par un forfait que je n’ai pas commis, je vous demande monsieur Adama Gaye de juré la main sur le saint Coran sur toute les accusations que vous m’avait faites si vous êtes un bon musulman mais puisque tu m’en accuses, ma volonté par le droit d’éclairer l’opinion publique me pousse à réagir pour rétablir la vérité et sauvegarder ma dignité. J’abhorre avec sérénité cette fatale intempérance qui vous confond d’avec SATAN à chaque fois que vous essayez de faire mal à votre semblable. Vous péchez sans retenue. Ton vil comportement me paraît favorable aux épanchements d’un cœur impure qui est devenu autre et qui put inventer des salaces pour nuire à d’honnêtes citoyens en tant que petit fils de Khadim Rassoul. Tu fais honte à toute cette famille dont le crédo, la devise et l’hymne reposent sur la droiture, le pardon, l’obéissance au Khalif et le travail. Vous vous dites descendant de Khadim Rassoul, j’en doute vraiment car un apparenté à Khadim Rassoul n’agit pas comme vous Adama Gaye. De toute façon tout les Sénégalais savent le fou malade que vous êtes les personnes sensé ne croient pas à vos publications !

J’en fais par toi et pour tous ceux qui veulent le savoir, l’irrévocable serment que son Excellence le président Macky SALL est mon frère ; il m’a toujours considéré comme sœur. Je le lui rends avec tous les honneurs et avec fierté. Et si vous avait un problème avec le président vous le réglée sans me mêlé dedans je suis une femme digne, qui sait se battre pour gagner ma vie honnêtement. Et pour mon restaurant CHEZ TIYA il y a pas un centimes de l’état SENGALAIS de dans je suis prête à tout justifier à tout moment. Rien au monde ne me fera faire des bassesses, j’ai une famille, des enfants et des petits enfants et des amis qui me respectent beaucoup, donc je sais où mettre les pieds. Mon cher Adama Gaye, vous aurez pu penser que je suis une femme d’abord et en tant que femme que vous ne connaissez pas, au moins avoir la décence d’éviter de mentir sur ma pauvre personne. Si vous vous adonnez à affaiblir les femmes par presse interposée, j’avoue que c’est peut-être que vous avez perdu la raison car vous devez au moins penser à votre chère mère pour respecter toutes les femmes. Jamais votre façon funeste de nuire aux autres ne troublera mes sens d’être toujours ce que je suis, jamais elle ne souillera ma dignité, et vos délires insensés ne me rendront coupable d’une quelconque ignominie. Si j’enfreins les règles de conduite envers son Excellence le président Macky SALL, que Dieu m’accable et me châtie devant le monde entier. Puisse à l’instant que vous ayez l’honnêteté et la foi de me demander humblement et publiquement PARDON. Mais si vous n’êtes plus un être humain bien né, que l’animal qui est en vous t’abandonne à l’indifférence et au désespoir dans lesquels la mauvaise Foi vous a plongé.

Que Dieu vous aide à retrouver le droit chemin. Amine