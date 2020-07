C’est Amadou Lamine Sall, sur sa page Facebook, qui donne l’information. Selon l’écrivain, des biens précieux appartenant au couple Senghor-Colette ont été vendus aux enchères, en France.

Voici l’intégralité de son post, sur le réseau social :

Après la disparition de Colette, tout était devenu compliqué et difficile à suivre à démêler, à comprendre, à maîtriser. Sans compter que juridiquement, nous n’avions aucune information de ce qui se passait et comment cela se passait à temps.

Une page s’est tournée. La mort est passée par là. Mais Senghor n’est pas mort. Il survit et il survivra à la mort pour l’éternité. C’est d’ailleurs avec sa mort, que commence sa vraie vie. Sa belle et infinie légende ne fait que commencer.

Par ailleurs, sa Fondation vit et perpétue sa pensée et son œuvre. Sans hésiter, nous devons en remercier de tout cœur le Président Macky Sall qui lui apporte une attention émouvante et toute particulière dans des moments pénibles pour sa gestion et sa survie.