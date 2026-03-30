Des enfants de 12 ans jouent dans une maison abandonnée…ça finit en drame absolu

Le drame s’est produit dimanche en tout début d’après-midi à Maule dans les Yvelines.

Plusieurs collégiens jouaient dans une maison abandonnée, située chaussée Saint-Vincent, lorsque, dans des circonstances qui restent à établir, ce manoir désaffecté a pris feu.

Les secours sont arrivés sur les lieux vers 14H00.

Six camions de pompiers et 27 soldats du feu ont été déployés. L’incendie a été éteint vers 19H30.

Dans les décombres, les pompiers ont trouvé deux enfants, âgés de 12 ans, en arrêt cardiorespiratoire.

Malgré les tentatives de réanimation, les secours n’ont pu que constater les deux décès.

Les deux victimes étaient scolarisées en classe de cinquième au collège de la Mauldre de Maule.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.

Source : F D