Des Etats américains font la chasse aux homos et trans

Selon la Human Rights Campaign, plus de 530 projets de loi anti-LGBTQ+ avaient été déposés dans les assemblées législatives des États américains au mois de mai de cette année, dont 220 visaient spécifiquement les personnes transgenres et non binaires. En outre, 70 d’entre elles avaient été adoptées au début de l’été.

Plus d’une douzaine d’États américains ont imposé cette année des restrictions aux soins destinés aux personnes transgenres, notamment le Missouri, le Kentucky et l’Alabama, où la prescription de bloqueurs de puberté et d’hormones à des mineurs transgenres de moins de 19 ans est désormais considérée comme un délit.

D’autres projets de loi interdisent les spectacles de travestis et censurent les programmes scolaires. En mai, le département de la Sécurité intérieure a averti que les menaces contre les personnes LGBTQ+ étaient en augmentation et les statistiques du FBI sur les crimes de haine indiquent que 20 % de tous les crimes de haine commis en 2021 aux États-Unis étaient motivés par des préjugés à l’égard de la communauté LGBTQ+.

Au total, 356 crimes de haine anti-LGBTQ+ ont été répertoriés par l’Anti-Defamation League et le GLAAD entre juin 2022 et avril 2023.

Les journalistes Lyric et Asher Fergusson ont publié en début d’année un rapport sur les lieux les plus sûrs pour les personnes LGBTQ+ en 2023. Ils ont utilisé dix facteurs pour classer les pays, notamment la protection contre la discrimination, l’illégalité de la violence à l’encontre des personnes LGBTQ+, la légalité du mariage entre personnes de même genre et le taux de meurtres de transgenres.

Les États-Unis ont été classés 25e sur la liste avec une note globale de B+. Le rapport note que certains États n’offrent pas de protection contre la discrimination, tandis que d’autres interdisent la « promotion de l’homosexualité » dans les écoles. Le Canada est le pays le plus sûr, suivi de la Suède, des Pays-Bas et de Malte.

