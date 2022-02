Des médicaments d’une valeur de 256 millions et 1654 kg de chanvre saisis par la Douane

Les unités de surveillance douanière intensifient la lutte contre le trafic illicite. Les opérations de bouclage engagées au Centre, sur les Corridors et sur le Littoral ont permis d’intercepter et de saisir d’importantes quantités de chanvre indien et de faux médicaments.

Tout d’abord une importante saisie portant sur 1240 kg de chanvre indien a été réalisée par la Brigade mobile des Douanes de Koungheul, Subdivision de Kaffrine, Direction régionale du Centre le vendredi 18 février 2022 vers 16 heures. L’opération a été réalisée au poste de contrôle de Koungheul sur le corridor Dakar-Bamako. La drogue était dissimulée dans un double fond d’un camion malien en partance pour Dakar. Malgré l’ingéniosité du modus operandi, le dispositif de surveillance et le flair des agents ont réussi à stoppé la tentative d’introduction frauduleuse dans le territoire national, de cette grosse quantité de drogue dont la contrevaleur est estimée à 148 millions de francs CFA.

Le chauffeur est appréhendé et l’enquête suit son cours.

Le même jour, aux environs de 13 heures, la Brigade mobile de Diourbel, opérant aux alentours de Colobane, Gniby et Mbacké, a saisi 23 488 boites de divers médicaments contrefaisants.

La saisie a été effectuée à la suite d’une course poursuite contre une berline Peugeot 405. Les agents des Douanes ont retrouvé ledit véhicule en état de choc et abandonné par ses occupants.

La contrevaleur totale de cette saisie est estimée 34 660 000 francs CFA.

Au cours d’une patrouille en mer, la brigade maritime des Douanes de Joal a intercepté une pirogue à moteur transportant 414 kg de chanvre indien. La contrevaleur du chanvre indien est estimée à 914.000 de francs CFA. Un prévenu a été arrêté et mis à la disposition Parquet de Mbour.

Dans la nuit du lundi 21 au mardi 22 février 2022, la Brigade maritime des Douanes de Rufisque a, au cours d’une opération de ratissage, effectué une saisie de 124 cartons de médicaments sur la plage de Yarakh vers les coups de 4h du matin. Les colis emballés et plastifiés étaient débarqués d’une pirogue. Il s’agit d’une importante quantité de médicaments dont des antalgiques, des aphrodisiaques, des antibiotiques et des produits grossissants dont la contrevaleur évaluée par des pharmaciens est estimée a 221 921 000 francs CFA

L’Administration des Douanes sénégalaises, conformément à sa mission sécuritaire, réaffirme son engagement ferme à lutter contre le trafic illicite sous toutes ses formes. La Direction générale des Douanes invite les populations à accompagner les Unités douanières dans l’exécution de leurs différentes missions dont le but principal est de protéger l’économie nationale, de promouvoir les entreprises sénégalaises et de défendre le territoire douanier contre l’introduction de produits prohibés aux conséquences néfastes sur la santé physique et mentale des populations.

Dakar, le 23 février 2022