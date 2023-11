Déthié Fall exige la réhabilitation de Sonko le 17 novembre

La situation de Ousmane Sonko préoccupe bien Déthié Fall. En conférence de presse hier, il a apporté son soutien au leader de l’ex-parti Pastef, emprisonné et privé de fiches de parrainage. Pour l’ex-bras droit de Idrissa Seck, le président de la République, qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat, devrait aussi faire un pas supplémentaire, qui va l’honorer. En quoi faisant ? «En permettant à toutes et à tous qui veulent participer de le faire», a dit le président du Parti républicain pour le progrès (Prp) en demandant la réhabilitation de Sonko à travers sa réintégration dans les listes électorales le 17 novembre prochain.

«Entre le 11 et le 26 décembre, il a la possibilité de laisser tous les candidats qui veulent se présenter à la prochaine Présidentielle, en validant leur candidature. Je le répète, on souhaite que le 17 novembre, Ousmane Sonko soit réhabilité sur les listes électorales», a lancé M. Fall. «On ne peut pas introduire le délit d’ambition et le délit de popularité. On doit laisser les Sénégalais trancher, c’est le Peuple souverain qui doit hiérarchiser la classe politique, c’est le Peuple souverain qui doit choisir qui sera son prochain président de la République. Le Sénégal veut la paix», a-t-il fait savoir.

Avant de demander au chef de l’Etat «de faciliter le processus pour tous les candidats en vue de la Présidentielle du 25 février 2024».