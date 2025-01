Deux (2) voleurs de motos envoyés en prison

B. Vaz et A. Sall maçon de profession croupissent à la citadelle du silence pour vol en réunion d’une moto au préjudice du livreur D. Diallo habitant Fass Mbao. En effet, le sieur Diallo venu rendre visite à sa mère dimanche où il a passé la journée a eu la surprise de sa vie. En rentrant vers 19 heures, le livreur constate la disparition de sa moto. Un vieillard déclare avoir aperçu deux personnes prendre la moto.

Sans tarder, la victime aidée par son frère se lance aux trousses des voleurs. Et arrivés à hauteur du centre de santé Nabil Choucair, les deux voleurs aperçoivent alors les victimes. B. Vaz et A. Sall tentent alors de prendre la fuite en abandonnant la moto. Ils sont interpellés après une course poursuite et conduits sous bonne escorte à la police des Parcelles assainies, selon L’As. Les mis en cause ont reconnu les faits. Ce qui va motiver leur garde à vue et leur déferrement au parquet pour vol en réunion.